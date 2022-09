Um veículo Fiat/Uno Attractive 1.0, ostentando placa de Manaus (AM), não obedeceu a ordem de parar na noite de quinta-feira, por volta das 21h30min, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e iniciou-se uma perseguição a partir do km 287, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante a perseguição, o motorista saiu em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas, fechando a viatura policial e quase perdendo o controle do veículo para não ser abordado. Os agentes foram obrigados a fazer disparos e furar os pneus do veículo que parou sobre a via na faixa da esquerda, na altura do km 293, da Dutra, em Porto Real.

Havia risco de colisão e atropelamento no local, inclusive dos policiais rodoviários federais. Dois ocupantes do veículo se posicionaram no lado esquerdo, fora do carro. Um terceiro suspeito saiu correndo pelo lado direito do veículo e se embrenhou no matagal e conseguiu fugir.

Durante a perseguição, os suspeitos jogaram uma bolsa (branca) para fora do veículo. Os policiais rodoviários federais não encontraram a bolsa atirada na pista. Durante inspeção veicular minuciosa foi verificado que vários itens de identificação do veículo estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone.

O original abordado pela PRF foi licenciado em Belo Horizonte (MG), com registro de roubo em 29 de abril de 2021, no bairro Piedade, no Rio de Janeiro. O condutor disse aos policiais que havia comprado o veículo de um homem, por R$ 15mil, em Barra Mansa. Disse que estava retornando para sua residência, em Resende. Sobre o outro homem, que conseguiu fugir, eles disseram que deram apenas uma corona, mas entraram em contradição várias vezes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia, da cidade.