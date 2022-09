PRF recupera carro furtado na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no final da manhã desta sexta-feira, dia 9, às 10h30min, um veículo VW Gol (vermelho), com placa de Volta Redonda, no km 298, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Os agentes abordaram o VW Gol durante o Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD). No veículo estavam dois ocupantes, o condutor, de 33 anos, e o passageiro, de 60 anos, que seria o proprietário do veículo.

O condutor disse que estava apenas dirigindo para o proprietário do carro. Em consulta aos sistemas foi verificado que o nome do proprietário que consta no registro de licenciamento do veículo não conduzia com o do passageiro e havia uma restrição de furto para o veículo registrado em 08 de janeiro de 2021.

Diante dos fatos, os dois homens foram detidos e a ocorrência encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende para as providências cabíveis.