Atividades foram realizadas ao longo da semana pela CSN, através do Programa de Educação Ambiental, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Educação

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda participaram nesta semana de ações de educação ambiental em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro. Entre elas estiveram palestras, plantio de mudas e demonstrações práticas de técnicas de alpinismo e escalada (acrodendrologia) no Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá. As atividades são realizadas pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e promovidas pela Fundação CSN, através do Programa de Educação Ambiental (PEA), em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Educação.

Na última quinta-feira (8), alunos da Escola Municipal Wandir de Carvalho, no bairro Siderlândia, receberam explicações sobre a fauna e a flora do Parque do Ingá. Com apoio de profissionais capacitados, eles puderam fazer uso de técnicas de escalada em árvores. No fim, os estudantes participaram de um plantio simbólico de mudas nativas na localidade.

A estudante do 8º ano, Maria Clara de Souza Martins, de 14 anos, foi uma das primeiras a se voluntariar a participar de uma escalada em árvore com uso de técnicas profissionais. Ela comentou como foi a experiência.

“Eu já tinha vontade de fazer algo como rapel, apesar de não saber o que era direito. E como não tenho medo de altura, eu fui. Foi legal, achei um pouco difícil, cansa, até porque foi minha primeira vez”, disse ela, revelando que não sabia da existência do Parque do Ingá.

Outra aluna do 8º ano que se aventurou nas alturas foi Tamiris Neto, de 14 anos. Ela contou que ao ver como a escalada era feita pensou que não fosse conseguir, mas que na prática nem foi tão complicado.

“Achei ótima a experiência, um pouco difícil, mas acredito que pegando o costume se torne mais fácil. Olhando, achei que não fosse conseguir. Dá um pouquinho de medo, mas é uma sensação boa”, disse ela.

A coordenadora do PEA da Fundação CSN, Edna Azevedo, explicou que a ideia de atividades como essa é ampliar a percepção socioambiental da comunidade escolar, promovendo a imersão dos alunos na natureza.

“Basicamente essa é mais uma ação que promove a imersão desses estudantes na natureza. A proposta é oferecer a eles uma atividade prática. Na segunda-feira passada tivemos uma ação com a Escola Municipal Luiz Cantanhede. Nesta sexta-feira, a reciclagem foi tema de uma atividade prática na Escola Municipal Juarez Antunes com alunos do 7º ano (Ensino Fundamental). Na semana que vem teremos uma outra atividade no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Iracema Leite Nader, que vai ser a criação de um playground sustentável para alunos da Educação Infantil. Cada atividade é escolhida de acordo com a faixa etária dos alunos”, explicou Edna.

A assessora técnica da SMMA, Leilimar de Oliveira, comentou a importância de atividades como essa para a formação da consciência ambiental dos mais jovens.

“Nosso objetivo é sensibilizar essas crianças, fazendo com que elas adotem pequenas práticas no dia a dia que geram impactos positivos no meio ambiente, agindo de modo consciente dentro e fora da escola. Que se tornem multiplicadores de boas práticas e no respeito pela natureza”, disse Leilimar.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR