Barra Mansa x Carapebus jogam neste domingo, no Estádio Leão do Sul

O Barra Mansa Futebol Clube estreia neste domingo, dia 11, às 15 horas, contra o Carapebus, no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. A partida é válida pelo Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Os ingressos estarão sendo vendidos na hora por R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).

Escalações:

O técnico Marcelo Mariano divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Sidney; Santos (Vianna), Jhonatan Salvino (Ramon), Milho e Xerém; Lelê, Luan e Ruan; Edu, Ramos (Thalles Mendes) e Guilherminho (Carlão).

Pelo Carapebus, o técnico Ronaldo Paixão deve jogar com Ítalo, Valter, Rafael Carioca, Pedro Arthur (Carlos Augusto) e Vinicius Teodoro; Gabriel Japa, Robinho, Guilherme e Rosiel; Léo e Cauan Rangel.

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo Henrique Araújo de Oliveira

Árbitros assistentes: Matheus Viana Franco Araújo e Rafael Braga Gonçalves

Confira os jogos da primeira rodada (Série B2):

11/9/2022 (domingo)

Bonsucesso x Barra da Tijuca – 15h

Barra Mansa x Carapebus – 15h

Búzios x Rio de Janeiro – 15h

Campos x Belford Roxo – 15h

Tigres do Brasil x Ceres*

12/9/2022 (2ª feira)

Goytacaz x Mageense – 15 horas

* Jogo suspenso (WO duplo).

Transmissão:

As rádios Destaque Popular, Rádio Nova Carioca (em rede coma Destaque Popular), Canal de Primeira YouTube farão a transmissão em cadeia da partida. Com narração de Cleyton Santos e comentários e reportagem de Gino Lopes. Por Diogo de Oliveira Paula