A pé ou sobre o mini trio elétrico, candidato a deputado estadual mostra o trabalho consolidado no legislativo e o desejo de continuar representando a população

O candidato a deputado estadual pelo PSB, Jari, em cerca de um mês de campanha, percorreu bairros de Volta Redonda e cidades do Sul Fluminense para apresentar sua trajetória política e suas propostas para a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Jari tem trabalho consolidado no legislativo em três mandatos como vereador de Volta Redonda e nos 100 dias como deputado estadual.

“Desejo continuar como representante da população. Quem me conhece sabe, acredito na participação popular no mandato, na conversa diária com os moradores para ter mais chance de acertar. É o cotidiano das pessoas que guia as minhas ações, principalmente na fiscalização dos serviços públicos como saúde, educação e transporte”, falou Jari.

Neste fim de semana, haverá carreata no sábado, dia 10, saindo do Jardim Ponte Alta (Morrão), a concentração será na praça do bairro, passando pela 249, Mangueira, Minerlândia, Eucaliptal, Conforto, Vila Santa Cecília, até chegar à Feira Livre do Aterrado. No domingo, dia 11, a programação da carreata começa no bairro Niterói e passa pelo Retiro, Vila Brasília, Açude, Jardim Belmonte, Belmonte, Siderlândia e segue para a Feira Livre na Vila Santa Cecília.

Além das caminhadas e da apresentação sobre o mini trio elétrico, Jari conta com um site interativo de campanha, onde as pessoas podem conhecer suas propostas como deputado estadual e sua trajetória política. É só acessar: https://jarioliveira.com.br/ . O comitê, na Rua Capitão Benedito Alves Bragança, 31A, no bairro São Geraldo (ao lado da Casa da Borracha), também está aberto aos moradores de Volta Redonda e cidades vizinhas.

Principais propostas de Jari

Participação popular – Como vereador de Volta Redonda, lançou em 2013 o Vereador no Seu Bairro, com o projeto já percorreu todos os bairros do município. Na Alerj, ampliou a ação com o Deputado na Sua Cidade, realizado em 12 municípios do Sul Fluminense. Com nova oportunidade como deputado estadual, quer realizar audiências públicas para ouvir as demandas da população em cada cidade.

Transporte Público – Jari luta pela licitação total das linhas de ônibus em Volta Redonda. Organizou petição pública on-line e abaixo-assinados para sensibilizar o Poder Público sobre a urgência em realizar a licitação, criou Lei que garante transparência na composição do preço das passagens e lançou a pesquisa de opinião on-line “Cadê meu ônibus”. Como deputado, Jari vai estender a fiscalização ao transporte intermunicipal.

Ampliação da Sala de Emprego – A geração de empregos, principalmente para os jovens que buscam a primeira vaga no mercado de trabalho, também é uma preocupação do candidato.