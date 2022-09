O Barra Mansa Futebol Clube está praticamente pronto para a estreia no Campeonato Carioca (Série B2). A equipe contará com o retorno do atacante Jonathan Bryan, que se destacou pelo Leão do Sul ao marcar três gols na temporada de 2017. O atleta tem passagens por Santo André-SP (base), Taubaté-SP, Barra Mansa, Vasco da Gama, Santa Cruz-PE, Villa Nova-MG, Decisão-PE, Al Aqaba (Jordânia) e Sahab SC (Jordânia).

Jonathan falou sobre o seu retorno ao Barra Mansa:

“Estou Ansioso com a possibilidade de jogar no Brasil depois de dois anos atuando no futebol árabe. Aceitei o convite da diretoria e acredito no projeto que o Barra Mansa tem para o acesso. Quanto à forma de atuar, deixo para o professor Marcelo decidir. Mas posso atuar tanto de extremo quanto de centroavante. Tenho um carinho enorme por esse time e essa cidade, onde já fui feliz vestindo essa camisa e fazendo gols e assistências em 2017.”

A estreia do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais será no próximo domingo (11/9), às 15h, contra a equipe do Carapebus, no Estádio Leão do Sul. O torcedor barra-mansense poderá assistir aos jogos, com os ingressos custando: R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia)

JONATHAN BRYAN

Jonathan Bryan Mendes da Silva

Posição: Atacante (ponta-esquerda, ponta-direita e centroavante)

Nascimento: 12/9/1993

Naturalidade: São Paulo

Último clube: Sahab (Jordânia)

Por Diogo de Oliveira Paula