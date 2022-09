Polícia Militar flagra mulheres em atitude suspeita em Valença

Policiais militares do 10º BPM estavam em patrulhamento no início da madrugada deste sábado, por volta de 00h10min, quando avistaram três mulheres do lado de fora de um veículo parado na Estrada Rural, no bairro São Bento, nas proximidades da Lagoa do Sapo, em Valença.

Os agentes foram até o local onde elas estavam e perceberam um odor característico de cannabis sativa. Os agentes perguntaram sobre o cheiro de maconha. “Estamos observando a lua e fumando um Beck”, disse uma delas.

Diante da resposta, os agentes fizeram uma revista no veículo e nas bolsas das mulheres. Uma delas disse que tinha um triturador de fumo com uma ponta dentro. Os policiais levaram as três mulheres para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde foi feito o registro de uso de drogas e foram liberadas em seguida, por uso de drogas.

Foram aprendidos um cigarro de maconha, um pacote de papel seda para cigarro artesanal e um triturador.