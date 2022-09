Policiais militares prenderam no final da tarde deste sábado, dia 10, dois homens, de 26 e 25 anos, que estavam em um Renault Sandero (prata) que planejavam um assaltar um hortifrúti no bairro Liberdade, em Resende. Segundo a Polícia Militar, dentro do carro dos suspeitos havia duas crianças, filhos dos suspeitos, não identificadas. A idade dos menores não foi informada.

Os agentes foram informados e houve perseguição até o bairro Campos Elíseos, no Centro da cidade, onde a dupla se rendeu, depois que o carro bateu em outros veículos estacionados. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças foram entregues aos cuidados das mães. Na Delegacia de Polícia, de Resende, foi constatado que contra um dos presos havia três mandados de prisão por dois homicídios qualificados e tráfico de drogas.

Uma pistola, cinco munições e três celulares que estavam no carro foram apreendidos. Foto: Polícia Militar