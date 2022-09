PRF flagra homem com haxixe na Serra das Araras

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi flagrado na noite desta sexta-feira, por volta das 20h30min, com entorpecente no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A abordagem ocorreu no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí. Os agentes estavam realizando fiscalização quando sinalizaramn para um veículo GM Meriva Joy, com placa de São Bernardo do Campo (SP), tendo em seu interior um casal.

A condutora do veículo não obedeceu a ordem de parar e fugiu do local. A equipe saiu em perseguição e conseguiu abordar o veículo na descida da Serra das Araras. O esposo da condutora, de 33 anos, estava no banco do carona.

Ao ser realizada busca no interior do automóvel foi encontrada uma pequena quantidade de haxixe por baixo do banco do passageiro, que assumiu ser usuário de drogas e que a droga era para seu uso recreativo.

Desta forma, foi feita a apreensão da droga e foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do homem por porte de droga para consumo próprio.