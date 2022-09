No mês do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, município montou programação especial de conscientização

Este 10 de setembro marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e no mesmo mês acontece a campanha Setembro Amarelo – iniciativa de conscientização da prevenção ao suicídio. Em Volta Redonda, além da programação oficial com diversas atividades durante todo o mês (confira em voltaredonda.rj.gov.br), o município conta com uma rede completa de assistência à Saúde Mental.

Com coordenação do setor de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Volta Redonda conta com Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) e Atenção Psicossocial de Álcool e Droga (Caps AD). São eles: Caps II – Usina dos Sonhos, na Rua Mariana do Carmo Nogueira Reis, Vila Mury; Caps II – Vila Esperança, na Rua 93 C, Vila Santa Cecília; Caps Infantil Viva a Vida, na Avenida Amazonas, Vila Mury; Caps II Sérgio Sibilio Fritsch, na Rua Alimo Antônio Francisco, no Jardim Belvedere; e o Caps AD Lúcia Maria Bessada, na Rua 2, no Conforto. O acesso aos Caps pode ser por livre demanda ou por referência de outras unidades de saúde, públicas ou privadas.

O Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) conta com leitos dedicados, sendo a referência em urgência e emergência da Saúde Mental em Volta Redonda. O espaço possui uma enfermaria de organização rápida, composta por 14 leitos, dois deles destinados a adolescentes. Com a reestruturação do serviço, os pacientes são atendidos por uma equipe composta por enfermeiro e assistente social, que faz a abordagem, o acolhimento e encaminha para o médico avaliar se é necessária a internação.

No Espaço de Cuidado em Saúde, que fica no segundo andar do Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), os usuários participaram de café da manhã especial, apresentações de música e dança e ainda um sarau. A equipe da unidade é composta por médico clínico, psiquiatra, auxiliar administrativo, enfermeiro, coordenador, assistente social, terapeuta prática integrativa, recepcionista e psicólogos. Entre as ofertas de atendimentos disponibilizadas no local estão as consultas com psiquiatra, grupos terapêuticos, práticas integrativas.

O Programa de Saúde Mental da Prefeitura de Volta Redonda ainda conta com quatro residências terapêuticas que, a princípio, foram criadas para as pessoas que estavam há muito tempo nos antigos manicômios e perdiam o vínculo com a família. As residências terapêuticas ficam nos bairros Vila Santa Cecília, Sessenta, São Luis, Casa de Pedra, onde moram 30 pessoas. As equipes são compostas por coordenador, cuidador, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo e diarista.

Equipe itinerante – O setor de Saúde Mental criou no ano passado uma equipe de Articulação Territorial (Ar-te), que funciona com um psicólogo, uma enfermeira e uma assistente social, com o objetivo de facilitar o acesso dos usuários à rede. A equipe tem como função desenvolver ações em diversos locais, articulando com os outros serviços oferecidos pelo município. O grupo atua nas ruas junto com o Serviço de Abordagem Social e com o “Consultório na Rua”.

Secom/PMVR