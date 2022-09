Um jovem de 23 anos ficou ferido em um acidente, no final da madrugada deste domingo, dia 11, ao colidir na base do viatura da Bocaininha, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Barra Mansa.