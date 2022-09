Feira do Desapego agita o sábado em Barra Mansa

Evento aconteceu no Corredor Cultural e contou com diversos itens novos e seminovos para venda



A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, realizou neste sábado, dia 10, a Feira do Desapego, no Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro. Com o objetivo de incentivar a moda circular, o evento contou com um grande brechó com várias peças e artefatos novos e seminovos.

Ana Lucia Alves, uma das responsáveis pela ação, relatou a grande movimentação durante todo o dia. “Mais uma vez estamos realizando uma ação incrível na cidade, onde podemos mostrar nossos produtos a população e aproximar a cidade, cada vez mais, do comércio local. É uma ótima oportunidade para os pequenos e médios empreendedores, e também para o público”, revelou.

A jovem Daniella Souza, moradora do Centro, acordou cedo no sábado para garantir os melhores produtos. “Antes de ir trabalhar, eu não poderia deixar de passar aqui e acompanhar todas as novidades. Além disso, o espaço conta com peças lindas e preços acessíveis”, comentou.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, comemorou o sucesso do evento. “É muito importante valorizarmos os pequenos negócios. Hoje podemos ver como a população de Barra Mansa é participativa. Outro destaque é a importância do Corredor Cultural em abrigar eventos diversos”,

Bravo ainda destacou que o Corredor Cultural promove eventos recreativos e de entretenimento, mas a ocupação deste local gera vários pontos positivos como a manutenção constante do espaço, dos canteiros e dos jardins; as pinturas e a iluminação. Além disso, afasta dali uma ocupação indesejada de atividades ilícitas e de crimes.

Fotos: Chico de Assis