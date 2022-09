Morre o jornalista e empresário João Pançardes

O jornalista João Pançardes, de 77 anos, morreu na tarde deste domingo (11) em Barra Mansa. A informação foi dada pelo jornal A Voz da Cidade, fundado por ele. “Seu” João, como era conhecido, estava internado desde o último dia 6 de agosto no Hospital Santa Maria. Segundo o jornal, a causa da morte foi por problemas respiratórios. João Pançardes deixa viúva, dois filhos, cinco netos e dois bisnetos.

“Hoje nós lamentamos profundamente a perda dessa figura que deixará muitas saudades, mas garantimos que a engrenagem sempre mantida e ensinada por Sr. João por tantos anos, será perpetuada por cada um de nós”, disse A Voz da Cidade.

João Batista começou sua história com a imprensa entregando jornais aos 12 anos. Ele passou pelo jornal A Voz do Povo, Folha Barra-mansense e O Sul Fluminense. Trabalhou também como tipógrafo no A Voz do Povo entre 1958 a 1967. Foi quando seu irmão, Geraldo Pançardes, comprou uma tipografia e, a partir daí, se iniciou uma parceria com a criação da Folha Barra-mansense. Juntos eles ampliaram o jornal, reestruturaram setores e posteriormente o jornal mudou de nome: O Sul Fluminense.

Em 1967, a parceria entre os irmãos foi desfeita e três anos depois, em 1970, nascia A Voz da Cidade. Com notícias do dia a dia do Vale do Paraíba, circulou em caráter bimensal, mensal e quinzenal, semanal, até que se tornou diário. João Pançardes sempre esteve presente em todas as fases.

Em 2016, com 46 anos de história, João Pançardes iniciou a transição da direção do jornal para seu filho, Luciano Pançardes. Fernando Pedrosa