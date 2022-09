Motorista perde o controle de volante e carro capota em Angra dos Reis

Um motorista de 42 anos ficou ferido ao capotar com o carro na manhã deste domingo na Avenida Ayrton Senna, na curva antes do Hospital Maternidade (antiga Santa Casa), (11) em Angra dos Reis. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 8h11min para o local do acidente. A vítima foi identificada como Leandro Pereira. Ele foi levado ao Hospital Municipal da Japuíba.

No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde dele. O trânsito chegou a ser afetado por conta da presença de duas ambulâncias da corporação, mas já foi normalizado. (Foto: Redes Sociais)