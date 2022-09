Beatriz Fleury conquista medalha de prata em Brasília

A atleta do Clube dos Funcionários, Beatriz Fleury, foi vice-campeã da 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas, realizado na manhã desta sexta-feira, dia 09, em Brasília-DF. A jovem nadadora conquistou a medalha de prata na prova dos 5km e o 7º lugar na prova dos 10km na categoria Junior.

Aos 17 anos, Beatriz vem colecionando medalhas. Neste ano, a atleta já participou de diversos campeonatos, como o Circuito Águas Abertas realizado em Julho e Agosto, em Plamas/TO e Fortaleza/CE. A atleta também competiu o XTerra Brasil, circuito de alto nível que aconteceu no mês de maio, em Angra dos Reis/RJ.

O técnico, Rodolfo Conceição, ressalta o excelente desempenho da nadadora, além do suporte familiar e apoio do Clube. “Neste ano, iniciamos o circuito de Águas Abertas e a nossa atleta Beatriz, que já vinha realizando ótimas provas, nos mostrou que estamos no caminho certo com esse resultado. Através do incentivo do Clube dos Funcionários e apoio da família, tudo se torna possível”, afirmou Rodolfo.

Além de Beatriz, os atletas Nathan Oliveira e Danilo Soares também participaram da competição na capital Federal com bons resultados. Nathan ficou em 8° lugar na prova de 5km e em 10° lugar na prova de 10km na categoria juvenil. Já Danilo, ficou em 10° lugar na prova dos 5km e em 11° lugar na prova dos 10km, também na categoria juvenil. Por Maria Fernanda Inácio, com foto Divulgação