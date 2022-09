Coordenado pela secretaria de Planejamento, contrato firmado no final do ano passado teve como objetivo modernizar e desburocratizar as ações do Poder Público

A Prefeitura de Volta Redonda aderiu ao Programa Cidade Empreendedora do Sebrae-RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e, por nove meses, contou com a consultoria da entidade para modernizar e desburocratizar as ações do Poder Público. Com foco na recuperação econômica na pós-crise provocada pela Covid-19, o programa coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) priorizou a implantação de políticas públicas de apoio e fortalecimento do empreendedorismo.

Em Volta Redonda, o programa foi centrado em eixos como a Sala do Empreendedor, desburocratização, compras governamentais e agricultura familiar. As iniciativas visam a valorização do comércio local, abertura/regularização de empresas e o empreendedorismo, com atenção especial aos MEIs (Microempreendedores Individuais) e aos pequenos e micros empresários. Ações que promovem o desenvolvimento da cidade.

A secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto da Silva, afirmou que o programa propôs uma transformação econômica, voltada para a gestão pública e lideranças locais.

“O Cidade Empreendedora aproximou o Poder Público da iniciativa privada para qualificar ações, com eixos importantes que são a base para o desenvolvimento”, disse Cora.

Leda Barreto, analista de Políticas Públicas do Sebrae, salienta que o objetivo vai além de trabalhar com o empreendedor, também abrange o serviço público por meio de seus servidores, nomeados Agentes de Desenvolvimento. “Os dois grupos são fundamentais para promover mudanças e tornar o município mais ágil, dinâmico e preparado para a retomada econômica pós-pandemia”.

A agente de desenvolvimento, Juliane Silva, que é servidora pública, participou de todo o processo e falou que a recuperação da economia no pós-pandemia é uma preocupação do Governo Municipal. “O Programa Cidade Empreendedora atuou e continuará atuando nessa área, estimulando a participação das empresas locais nos editais de licitação do município, que trabalhará ainda a desburocratização dessas ações”, garantiu.

