Na tarde deste domingo (11/9), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo pela primeira rodada do Campeonato Carioca (Série B2) e, atuando no Estádio Leão do Sul, deu alegria para a sua torcida ao vencer por 1 a 0 a equipe do Carapebus, com gol marcado por Luan.

A partida começou com o Barra Mansa dominando o seu campo ofensivo. Aos 17 minutos, Ruan aproveitou uma cobrança de falta e cruzou a bola na área para Ramon cabecear e, em seguida, Carlão se estica mas não aproveita. Aos 21, Xerém cruzou pela esquerda e Carlão cabeceou para fora. Aos 25, Luan tabelou com Ruan, que tocou para Edu colocar de lado e chutar para boa defesa do goleiro do Carapebus. Aos 39, Edu cruza para Carlão, que chutou da entrada da pequena área e a bola passou um pouco acima do travessão.

No segundo tempo, o Barra Mansa continuou tendo maior controle da partida. Aos 13, Luan vai para cobrar a falta e bate rasteiro no cantinho, exigindo que o goleiro do Carapebus se esticasse para espalmar a bola para longe do gol. Aos 31, Edu recebeu de fora da área e chutou no ângulo para outra grande defesa do goleiro da equipe do nordeste fluminense. Aos 33, enfim, o Barra Mansa chegou ao gol da vitória. Ruan passou para Luan, que colocou de lado e chutou rasteiro de fora da área, sem chance para o arqueiro Ítalo. O Leão do Sul continuou atacando, mas o placar terminou mesmo 1 a 0 para o time barra-mansense.

O Barra Mansa terá oito dias para se preparar para a partida da segunda rodada diante da equipe do Barra da Tijuca, na segunda-feira (19/9), às 15h, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

11/9/2022 | Barra Mansa 1×0 Carapebus

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Leão do Sul, Barra Mansa | Árbitro: Marcelo Henrique Araújo de Oliveira | Gol: Luan | Barra Mansa: Sidney; Lelê (Gustavo), Jhonatan, Ramon e Xerém; Milho (Santos), Ruan e Luan; Carão (Guilherminho), Thalles (Ramos) e Edu. Téc. Marcelo Mariano. | Carapebus: Ítalo; Valter, Rafael Paraíba, Carlos Augusto e Vinicius Teodoro; Gabriel Japa, Robinho, Guilherme Araújo e Rosinho; Matheus Porto e Cauan Rangel. Téc. Ronaldo Paixão.

Confira os resultados da primeira rodada (Série B2):

11/9/2022 (domingo)

Bonsucesso 1×2 Barra da Tijuca – 15h

Barra Mansa 1×0 Carapebus – 15h

Búzios 1×2 Rio de Janeiro – 15h

Campos 0x0 Belford Roxo – 15h

Tigres do Brasil x Ceres*

12/9/2022 (2ª feira)

Goytacaz x Mageense – 15h

* Jogo suspenso (WO duplo).

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)