O corpo de um homem carbonizado, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, dia 12, na RJ 149, na estrada que liga o município a Mangaratiba (RJ), no trecho conhecido como Poço Azul, em Rio Claro.

Um perito da Polícia Civil esteve no local e realizou a perícia. O corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.