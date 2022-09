Homem é agredido com pedaço de madeira em Porto Real

Um homem, de 35 anos, foi agredido com um pedaço de madeira na manhã de domingo, na Rua São Francisco, no bairro de Fátima, em Porto Real.

Segundo policiais militares, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal São Francisco de Assis, com cortes na cabeça. Os agentes foram até o hospital e o homem disse que não se recordava do que havia ocorrido, apenas que tinha discutido com o tio, de 40 anos, e acordado com os ferimentos na cabeça.

Os agentes foram até a casa do tio da vítima. Ele contou que o sobrinho chegou à sua residência pela manhã bastante agressivo e arrombou o portão da casa. Com o intuito de se defender, ele alegou ter agredido o sobrinho com o pedaço de madeira, que foi apreendido contendo manchas de sangue.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado na delegacia como “fato atípico”, até que a vítima tenha alta do hospital. Foto: Polícia Militar