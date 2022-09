Idoso fica gravemente ferido ao ser agredido em Barra do Piraí

Um idoso, de 66 anos, está internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Barra do Piraí, depois de ser agredido na noite de sábado, na Travessa David Cerqueira. no bairro Santo Cristo, em Barra do Piraí.

Segundo informações, a vítima teria sido agredida com uma foice ou um machado. Um vizinho da vítima, que também está ferido, seria o autor da agressão. O motivo da agressão teria sido um desentendimento relacionado a uma vaga em uma garagem.

O idoso sofreu lesões graves no rosto e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. No hospital, recebeu transfusão sanguínea e passou por um procedimento cirúrgico. Ele segue no CTI (Centro de Terapia Intensiva).