Voltaço empata com o Mirassol-SP e encosta no G2 da Série C

Lelê, duas vezes, e Osman, contra, anotaram os gols do Volta Redonda

Em um jogo de seis gols, o Volta Redonda buscou, por três vezes, o empate com o Mirassol-SP, em partida disputada na noite deste domingo, dia 11, no estádio José Maria de Campos, e conquistou um ponto importante fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro.

Lelê, duas vezes, e Osman, contra, aos 49 minutos da segunda etapa, marcaram os gols do Voltaço. Mingotti, Negueba e Pará marcaram para os donos da casa.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chega aos quatro pontos e fica a dois do G2, faltando dois jogos para o final da segunda fase da competição.

Na próxima rodada, o Voltaço visita a Aparecidense-GO, sábado, dia 18, às 15h, no estádio Anibal Batista Toledo.

Antes, o Esquadrão de Aço entra em campo pela Copa Rio para enfrentar o Paduano, quarta-feira, dia 14, às 15h, em Moça Bonita.

O jogo

Após um início de jogo truncado e de poucas chances de gol, o Mirassol-SP abriu o placar aos 18 minutos com Mingotti.

Apesar do gol, a partida seguiu equilibrada e o Esquadrão de Aço chegou ao empate aos 41 minutos. Caio Vitor fez grande jogada individual e encontrou Lelê, que bateu de primeira para igualar o marcador.

Os donos da casa quase chegaram ao segundo gol nos acréscimos, mas Paulinho parou em grande defesa de Dida.

Na volta do intervalo, a partida retornou movimentada e o VAR precisou entrar em ação para anular o pênalti para o Mirassol e cartão vermelho para Júlio Amorim. O árbitro de marcou impedimento de Mingotti no começo do lance, anulando a jogada.

Porém, aos 15 minutos, Negueba recolou os donos da casa na frente do placar em um chute de fora da área.

O Volta Redonda chegou ao empate novamente com Lelê, que, após cruzamento de Matheus Alessandro, subiu mais que a defesa e cabeceou para igualar o marcador aos 31 minutos.

A partida seguiu movimentada e ganhou em emoção nos minutos finais. O Mirassol marcou o terceiro aos 39 minutos com Pará e o Volta Redonda foi buscar, pela terceira vez, o empate aos 49 minutos, em um gol contra de Osman. Fim de jogo: Mirassol-SP 3×3 Volta Redonda.

Campeonato Brasileiro Série C – 4° rodada da segunda fase

Mirassol-SP 3×3 Volta Redonda

(11/09/22 – estádio José Maria de Campos – 19h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva (Júlio Amorim), Iran (Davison), Thomas Kayck e Luiz Paulo (Natan); Bruno Barra (Pedro Thomaz), Henrique Silva (Igor Bolt) e Caio Vitor; Matheus Alessandro, Pedrinho e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Mingotti, Negueba e Pará (MIR); Lelê (2) e Osman (VRE)

Cartão amarelo: Pedrinho, Henrique Silva, Matheus Alessandro, Iran e Pedro Thomaz.

Foto: Marcos Freitas / Ag. Mirassol