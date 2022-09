Coordenadoria da Juventude de VR incentiva ingresso em cursos técnicos

Campus do IFRJ no município está com edital aberto para Eletrotécnica e Metrologia até 14 de outubro; Centro Oportunizar auxilia com as inscrições

A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv), por meio do Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília, auxilia os jovens do município a ingressarem nos cursos técnicos gratuitos do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro). Até o próximo dia 14 de outubro, a instituição está com edital aberto para os cursos de Eletrotécnica e Metrologia e a equipe do centro está pronta para tirar dúvidas dos interessados ou ajudar com a inscrição.

A coordenadora Municipal de Juventude, Larissa Garcez, lembrou que um dos objetivos principais do Centro Oportunizar, que atende adolescentes e jovens adultos entre 15 e 29 anos, é auxiliar os jovens nas áreas de empregabilidade e também capacitação.

“O curso técnico cresceu muito nos últimos anos. Por meio de capacitações e cursos como estes o mundo do trabalho se torna mais claro pois a busca da indústria tem sido dar oportunidade a quem está focado em se capacitar. São cursos focados na prática, no dia a dia de trabalho e no que o mercado espera, além disso, há uma carência no mercado de profissionais com curso técnico”, afirmou Larissa.

Os cursos de Eletrotécnica e Metrologia são voltados para quem está cursando o 2º ano do Ensino Médio ou para quem já concluiu. Os cursos são gratuitos e não tem taxa de inscrição. O curso de Metrologia conta com três semestres letivos e o de Eletrotécnica tem quatro semestres de aula, ambos acrescidos do estágio curricular supervisionado quando obrigatório. Os cursos terão início em 2023.

A inscrição para o processo seletivo será realizada por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição disponibilizado no site do IFRJ – https://ifrj.edu.br/processo-seletivo-cursos-tecnicosconcomitantes-subsequente, exclusivamente via internet, até o próximo dia 14 de outubro.

O processo seletivo consistirá de Sorteio Público Eletrônico, realizado de 9 a 11 de novembro, para vagas e Ampla Concorrência e para o Sistema de Reserva de Vagas, quando se leva em consideração análise de renda, comprovação de escola pública, autodeclaração e de pessoas com deficiência. A entrega de documentos para matrícula será em dezembro de 2022.

Para os interessados que não têm acesso à internet, há atendimento presencial no campus na Rua Antônio Barreiros, nº 212, bairro Nossa Senhora das Graças, na terça-feira, das 9h às 12h, e na quinta-feira, das 14h às 18h. Também podem procurar o Centro Oportunizar, na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília, de segunda à sexta, das 9h às 17h.