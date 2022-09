Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde deste domingo, dia 18, no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral.

O cadáver, ainda não identificado, foi visto boiando às margens do rio, na Rua 12 de Outubro, no bairro Parque Maíra, próximo ao Parque Fluvial. O corpo foi removido pelos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços, em Volta Redonda.

No momento desta publicação, não se sabe se há marcas de violência no cadáver.