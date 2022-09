PM’s apreendem máquinas caça-níqueis e drogas na Fazenda da Barra I

Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de sábado, por volta das 19h30min, quando tiveram a atenção voltada para suspeitos em um estabelecimento comercial na Rua Padre Josimo, ao lado de um campo de futebol, na Fazenda da Barra I, em Resende.

Após abordagem, os policiais esmiuçaram e encontraram duas máquinas caça-níquel lacradas, a primeira com o gráfico da “Era do Gelo” e a segunda com o gráfico “Multi Games”. Também foram encontrados no local oito frascos de cheirinho da loló e quatro invólucros de erva seca.

Um adolescente, de 17 anos, teria se apresentado com o dono dos quatro invólucros de erva secas. Ele informou que jogou no lixo as drogas ao ver a viatura chegar. Os envolvidos foram encaminhados para 89ªDP juntamente com as máquinas de jogo de azar e o entorpecente.

As máquinas caça níquel permaneceram lacradas até os trabalhos da perícia. O dono do estabelecimento comercial foi autuado com o envolvimento no jogo de azar. Os dois foram ouvidos e liberados em seguida. O menor foi autuado no fato análogo ao tráfico de drogas.