Barra da Tijuca x Barra Mansa jogam nesta segunda-feira

O Barra Mansa Futebol Clube enfrenta a equipe do Barra da Tijuca nesta segunda-feira (19/9), às 15h, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Os dois times venceram na estreia da competição.

Escalações:

O técnico Marcelo Mariano divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Sidney; Santos (Yuri), Jhonatan Salvino, Ramon e Xerém; Milho (Lelê), Luan e Ruan; Edu, Ramos (Jonathan Bryan) e Guilherminho (Carlão).

Pelo Barra da Tijuca, o técnico Rogério Fidélis deve jogar com Matheus Cabral; Verdini (Baré), Sheldon (Rodrigo Lacraia), Índio e Coutinho; Walney, Santarém e Gegê; Raphael Carioca, Marquinhos do Sul e Miller.

Arbitragem:

Árbitro: Wellington Mendonça de Mello

Árbitros assistentes: Alex Richard Pereira Silva e Juan Manuel Gonzalez Porto.

Confira os jogos da primeira rodada (Série B2):

18/9/2022 (domingo)

Belford Roxo 3×3 Goytacaz

Carapebus 0x1 Búzios

Ceres 0x3 Campos*

19/9/2022 (2ª feira)

Rio de Janeiro 2 x 0 Tigres do Brasil – 10h

Mageense x Bonsucesso – 15h

Barra da Tijuca x Barra Mansa – 15h

* Jogo suspenso.

Classificação (atualizada):

1º. Goytacaz: 6 pontos e Rio de Janeiro: 6

2º. Campos: 4 (saldo 3);

3º. Barra da Tijuca e Barra Mansa: 3 (saldo 1);

6º. Búzios: 3 (saldo 0);

7º. Belford Roxo: 1 (saldo -2);

8º. Bonsucesso e Mageense: 0 (saldo -1);

10º. Carapebus: 0 (saldo -2);

11º. Tigres do Brasil: 0 (saldo -3);

12º. Ceres: 0 (saldo -6).

Estatísticas do Barra Mansa:

Artilheiro: Luan (1).

Assistência: Ruan (1).

Cartões amarelos: Carlão, Ramon, Santos e Ruan (1).

Transmissão:

A Rádio Destaque Popular estará em rede com a Rádio Jovem Carioca que vai transmitir o jogo. Gino Lopes acopanha a transmissão.

Por: Diogo de Oliveira Paula/Blogo do Leão do Sul