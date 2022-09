Granada é apreendida no bairro Jardim Belmonte

Uma granada de mão foi apreendida na noite de domingo, dia 18, após troca de tiros com policiais militares na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local para averiguar a realização de um baile clandestino na localidade. Quando os agentes se aproximaram os suspeitos que estavam na rua atiraram contra os agentes.

Houve revide, mas ninguém foi atingido. Um artefato foi encontrado após a troca de tiros. A granada ficou apreendida na delegacia de polícia, onde o fato foi registrado como tentativa de homicídio dos policiais. Foto: Polícia Militar