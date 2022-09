Jovem baleado é sepultado em Volta Redonda

O jovem, Wellington Rodrigo de Oliveira Melo, de 23 anos, que foi baleado na madrugada do domingo (18), na Avenida Faisão, no bairro Roma, foi sepultado na tarde de segunda-feira, no Portal da Saudade, em Volta Redonda.

A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da manhã. Wellington foi socorrido pelo Samu. A Polícia Militar foi informada sobre o caso quando ele chegou ao HSJB, mas não conseguiu conversar com ele para saber as circunstâncias do caso.