Jovem é preso por tráfico de drogas, em Paraíba do Sul

Um jovem, de 21 anos, foi preso no início da tarde desta terça-feira por policiais civis e militares suspeito de tráfico de drogas na Rua Martiniano Abraão, no Morro da Maloca, bairro Liberdade, em Paraíba do Sul.

Na residência dele, os agentes apreenderam 666 buchas de maconha e 362 papelotes de cocaína. Uma informação de que ele havia recebido uma carga de entorpecentes, levou os agentes até o local.

O pai do rapaz autorizou a entrada dos policiais. O suspeito estava no quarto e entregou uma mochila contendo as drogas apreendidas. Foto: Polícia Militar