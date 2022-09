Alunos do projeto ressaltaram a importância do respeito às leis e entregaram panfletos informativos contra a exploração do trabalho infantil, na Vila Santa Cecília

Motoristas que passaram pela Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, nesta terça-feira, dia 20, receberam orientações sobre a importância do respeito às leis de trânsito de alunos da Guarda Mirim. A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito, celebrada de 18 a 25 deste mês, e também chamou a atenção para o combate à exploração do trabalho infantil. O projeto com as crianças é desenvolvido pelas secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal.

Panfletos informativos foram distribuídos, destacando o Disque 100, serviço nacional que recebe denúncias de casos de trabalho infantil. Pelo número, o denunciante não precisa se identificar.

“Ser guarda mirim foi a melhor coisa que aconteceu e a campanha de hoje é legal porque podemos mostrar que a criança não pode ser explorada”, disse a pequena Elisa, de 10 anos, moradora do bairro Roma.

Além do material informativo, os guardas mirins averiguavam se o condutor estava fazendo uso dos dispositivos de segurança, como cinto de segurança e viseira do capacete abaixada, no caso das motocicletas.

Um dos motoristas que passou pela blitz foi o aposentado José, de 65 anos. O morador do bairro Sessenta elogiou a ação educativa.

“É muito interessante esta blitz educativa porque quando a informação é passada pelas crianças chama mais atenção e até nos emociona. O município está de parabéns com essa proteção às nossas crianças”, enalteceu.

Além dos guardas municipais, os agentes mirins também estavam acompanhados por representantes da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da Fundação Beatriz Gama (FBG) e das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e de Ordem Pública (Semop). Foto: Pedro Borges-Secom/PMVR