Um caminhão perdeu o controle e bateu contra um poste de energia elétrica na tarde de terça-feira, na Estrada do Cariri, no bairro Cariri, em Três Rios. O motorista sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e liberado em seguida. Com a colisão a fiação se partiu deixando o local sem energia elétrica.

Os bombeiros acionaram a Light, empresa responsável pela distribuição de energia na cidade.