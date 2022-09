Policiais militares receberam informações na noite de terça-feira, por volta das 19h30min, sobre um veículo Fiat MOB, conduzido por um homem, de 37 anos, em atitude suspeita, na Rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca, em Resende.

Os agentes fizeram a abordagem e o veículo estava saindo do bairro Baixada da Olaria quando foi abordado. O homem saiu do carro e nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No veículo foi encontrada uma sacola contendo R$ 7.250,00.

O suspeito não soube dizer a procedência do dinheiro. Durante inspeção foi constatado adulteração no veículo. O veículo, a bolsa e o suspeito foram levados para a delegacia de polícia. Depois do registro o suspeito foi liberado.