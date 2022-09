Polícia Militar recupera em Três Rios moto roubada em Paraíba do Sul

Uma motocicleta Honda CG 150 Fan, roubada na noite da terça-feira (20), em Paraíba do Sul, foi recuperada pela Polícia Militar, em Três Rios. Um dos suspeitos de praticar o roubo, de 21 anos, foi preso, depois da queda do veículo, quando ele se machucou. Ele foi reconhecido pela vítima do assalto, um homem de 40 anos.

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento em Três Rios quando ouviram pelo rádio a notificação do roubo na cidade vizinha. A informação é de que os autores do assalto seguiam na direção de Três Rios pela Estrada da Barrinha. A dupla que estava na moto desobedeceu à ordem de parada dos policiais, tentando fugir novamente em direção a Paraíba do Sul.

Porém, na Rua Vereador Elisson Jorge, no bairro Habitat, em Três Rios, eles caíram com a moto perto de um local de área de mata, conhecido como Campinho. De acordo com os policiais, após a queda o homem que conduzia sacou um revólver, mas não atirou, fugindo pela mata depois que um dos policiais fez um disparo de advertência.

O suspeito ferido estava na garupa. Ele machucou o braço e sofreu outras escoriações na queda. Ao ser questionado sobre o comparsa, informou apenas seu apelido.

Ele foi levado ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde, segundo a PM, se encontra sob custódia. O dono da moto o reconheceu como um dos autores do crime. (Foto: Polícia Militar)

Por: Informa Cidade