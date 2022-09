PRF flagra casal com maconha na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao tráfico quando abordaram um Chevrolet/Tracker, com placa de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira, por volta das 17 horas, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo, pertencente a uma locadora, estava um casal, a condutora, de 28 anos, e o passageiro, de 36. Durante a abordagem, foi sentido forte cheiro característico de maconha vindo do interior do veículo.

Durante revista realizada foi encontrada na bolsa da condutora uma bucha de maconha, com peso aproximado de 16g, e no bolso do passageiro outra bucha da mesma droga, com peso aproximado de 8 gramas. Ambos assumiram ser usuários do entorpecente e que o material encontrado seria para uso pessoal.

Diante dos fatos, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) em desfavor de cada um deles, sendo enquadrados por porte de droga para consumo. Os entorpecentes foram apreendidos para posterior destruição.

O casal foi liberado para sequência da viagem.