Volta Redonda sedia 4ª edição do Festival Paralímpico neste sábado

Atividades esportivas e inclusivas acontecerão na Arena Esportiva, no bairro Voldac, das 9h às 12h

Volta Redonda sedia a 4ª edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa neste sábado, dia 24. As atividades esportivas e inclusivas acontecerão na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, das 9h às 12h. Até o momento, 137 crianças e jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência, estão inscritas para participar das modalidades paralímpicas.

Vale lembrar que até o dia do evento é possível se inscrever, a expectativa é atender 150 participantes este ano. A prioridade das inscrições é para crianças e jovens com um dos quatro tipos de deficiência: física, visual, auditiva ou intelectual.

O município já havia sediado o evento em 2021, com a participação de 100 crianças. A organização em Volta Redonda conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O coordenador de Esporte e Lazer da secretaria, Raul Vitorino, mencionou que a expectativa é superar a participação do ano passado.

“Novamente Volta Redonda foi um dos cinco locais escolhidos no estado do Rio de Janeiro, e queremos ampliar a participação das crianças e dos adolescentes este ano. O evento ressalta a importância da prática desportiva pelas pessoas com deficiência”, disse Raul.

O festival conta com três modalidades por sede, e no município serão Atletismo, Parabadminton e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020).

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, citou que o festival ocorre em setembro, por causa da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22).

“O Festival Paralímpico acontece simultaneamente em 113 cidades do Brasil, marcando a visibilidade dos atletas com deficiência em diversas modalidades. Volta Redonda conquistou essa possibilidade de representação. Convidamos a todos para participar e aplaudir aqueles que lutam diariamente superando as adversidades”, finalizou a secretária. Fotos arquivo – Secom/PMVR.