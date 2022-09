Serão leiloados 103 veículos na modalidade online

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados acontecem nos dias 04 e 05 de outubro de 2022, no horário das 09hs às 12hs e das 13hs às 16hs, nos locais discriminados na publicação do respectivo leiloeiro público.

Os lotes arrematados terão as multas e/ou débitos de anos anteriores desvinculados, sendo o arrematante responsável pelas taxas do Detran para transferência, assim como os débitos de licenciamento referentes ao exercício corrente. Esses procedimentos e todos os outros detalhes do leilão, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes, constam no edital do leilão.