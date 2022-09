Na tarde desta quinta-feira (22/9), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo pela terceira rodada do Campeonato Carioca (Série B2) e, atuando no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, foi derrotado por 3 a 1 para o Búzios. Maicon (de pênalti), Carlinhos e Kenny marcaram para o time da Região dos Lagos e Ramon descontou para o Leão do Sul.

A partida começou bem equilibrada. Aos 9 minutos, o Búzios teve a primeira oportunidade, quando Carlinhos cruzou e Maicon cabeceou bem, mas pra fora. Aos 17, Xerém cobrou escanteio e o zagueiro Caio quase marca de cabeça para o Barra Mansa. Aos 18, Cabelo dominou e o zagueiro Jhonatan Salvino cometeu pênalti a favor do Búzios. Maicon cobrou e abriu o marcador para a equipe da Região dos Lagos. Aos 24, Jonathan Bryan recebeu, chutou buscando o ângulo do goleiro Vinicius e a bola passou perto do gol. Aos 33, Maicon passou para Kenny, que chutou para boa defesa do goleiro Sidney. Aos 36, Jonathan Bryan chegou bem, chutou e quase empatou para o Barra Mansa. Aos 42, Boiadeiro cruzou rasteiro e Carlinhos chutou para ampliar para 2 a 0 para o Búzios.

No segundo tempo, aos 17, o Barra Mansa teve a oportunidade com Lelê, que jogou na área e Ruan desperdiçou a jogada. Aos 21, Santos recebeu e chutou, mas a defesa do Búzios interceptou de carrinho. Aos 24, Ruan bateu o escanteio e o zagueiro Ramon cabeceou no canto esquerdo de Vinicius, diminuindo para o Leão do Sul. Aos 36, Carlão recebeu, chutou de longe e a bola passou perto do gol, quase empatando para o Barra Mansa. Aos 41, Búzios empreendeu contra-ataque, Boiadeiro lançou Kenny que colocou na saída do goleiro: 3 a 1.

O Barra Mansa não terá muito tempo para descanso, já que o próximo compromisso será diante da equipe do Tigres do Brasil, no domingo (25/9), às 15h, no Estádio Leão do Sul, em Barra Mansa.

22/9/2022 | Búzios 3×1 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Alair Corrêa, Cabo Frio | Árbitro: Wandemberg de Araújo Farias Alves | Gols: Maicon e Carlinhos (Buz); Ramon (BM) e Kenny (Buz) | Búzios: Vinicius; Boiadeiro (Henrique), Willian, Thurran e Patrick Pereira; Cocão, Aranha (Cabeça) e Cabelo; Carlinhos (Gabriel), Kenny (Roger) e Maicon. Téc. Alexsandro Bahia. | Barra Mansa: Sidney; Lelê, Jhonatan Salvino, Caio (Ramon) e Xerém; Gustavo (Santos), Luan (MT) e Ruan; Yuri (Guilherminho), Ramos e Jonathan Bryan (Carlão). Téc. Marcelo Mariano.

Confira os jogos da terceira rodada (Série B2):

22/9/2022 (5ª feira)

Mageense 2×2 Barra da Tijuca – 15h

Tigres do Brasil 1×2 Carapebus – 15h

Campos 1×3 Rio de Janeiro – 15h

Bonsucesso 0x2 Belford Roxo – 15h

Búzios 3×1 Barra Mansa – 15h

20/10/2022 (5ª feira)

Goytacaz x Ceres

Classificação (atualizada):

1º. Rio de Janeiro: 9 pontos (saldo 5);

2º. Barra da Tijuca: 7 pontos (saldo 6);

3º. Goytacaz: 6 pontos (saldo 3);

4º. Búzios: 6 (saldo 2);

5º. Campos: 4 (saldo 1);

6º. Belford Roxo: 4 (saldo 0);

7º. Bonsucesso: 3 (saldo -2);

8º. Carapebus: 3 (saldo -1);

9º. Barra Mansa: 3 (saldo -6);

10º. Mageense: 1 (saldo -2);

11º. Tigres do Brasil: 0 (saldo -6);

12º. Ceres: 0 (saldo -6).

Estatísticas do Barra Mansa:

Artilheiros: Luan (1) e Ramon (1).

Assistências: Ruan (2).

Cartões amarelos: Guilherminho (2), Carlão, Ramon, Santos, Gustavo, Sidney, Lelê e Ruan (1).

Por Diogo de Oliveira Paula