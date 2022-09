Um acidente com uma carreta bi-trem, ocorrido por volta de 20 horas, desta quinta-feira, na altura do km 279 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, provocou a morte do caminhoneiro e deixou a pista totalmente interditada, no sentido Rio de Janeiro.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está no local e aguarda a chegada da perícia.