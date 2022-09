Homem é morto e dois ficam feridos a tiros no bairro Vila Americana

Um homem, identificado apenas como Yago, foi morto a tiros e outros dois homens foram baleados no início da noite desta quinta-feira, dia 22, na Rua Alaska, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

Yago não resistiu. Ele deu entrada no hospital com vários tiros pelo corpo. Já outros dois, um jovem de 18 anos e outro ainda não identificado, estão a cuidados da cirurgia geral.

O rapaz de 18 anos foi atingido na região do abdômen e na coxa direita. O outro foi atingido no tórax e nas nádegas. No momento desta publicação, as circunstâncias do crime eram desconhecidas. A notícia está em atualização.