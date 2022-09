Focos cirúrgicos com lâmpadas de LED fornecem melhor visibilidade durante os procedimentos, além de promover economia energética

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, adquiriu nesta semana três novos focos cirúrgicos – equipamentos de iluminação das mesas de cirurgia da unidade hospitalar. De acordo com a direção do hospital, os equipamentos possuem lâmpadas de LED e substituirão os focos cirúrgicos antigos que contavam com lâmpadas halógenas (incandescentes).

“Os novos focos vão fornecer boa visibilidade durante os procedimentos cirúrgicos, que é essencial para o bom desenvolvimento das cirurgias”, explicou Denis Frossard, que é gerente de Engenharia Clínica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Adquiridos com investimento de R$ 146.997,00, os novos equipamentos possuem LED’s brancos neutros que proporcionam uma melhor identificação dos tons de vermelho e de amarelo, e permitem distinguir facilmente os tecidos e os órgãos, além da economia energética com a implementação da tecnologia de LED.

A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, ressaltou que com a possibilidade de ver e iluminar melhor o local operado, as cirurgias serão consideravelmente melhoradas e otimizadas.

“Com melhor visibilidade, os cirurgiões podem tomar decisões mais assertivas, evitando cortes desnecessários e diminuindo os incômodos ao paciente”, destacou Márcia, acrescentando que as salas do centro cirúrgico também ganharam nova pintura e que, em breve, o hospital receberá também novas mesas de cirurgias e novos bisturis.

Outras melhorias

A aquisição dos focos cirúrgicos faz parte de uma série de melhorias que vêm sendo realizadas na unidade. Recentemente, o Hospital Munir Rafful adquiriu um elevador elétrico para transferência de pacientes em leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva). O aparelho tem a função de mover, no próprio leito, pacientes com mobilidade reduzida devido a enfermidades, deficiências físicas, idosos ou obesos, além de também poder auxiliar na reabilitação de pessoas acamadas. O objetivo é proporcionar um atendimento individualizado e humanizado.

A comodidade e conforto dos pacientes e acompanhantes também foi melhorada com a aquisição, neste ano, de 35 novos televisores para as enfermarias, oferecendo mais qualidade e bem-estar aos pacientes.

“Estamos finalizando também a obra de construção da clínica médica no terceiro andar do prédio anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que vai abrigar os 30 novos leitos, com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, de recursos próprios do município. Vamos ampliar a capacidade de atendimento em 20%, passando de 152 para 182 leitos. Um avanço na saúde pública do nosso município”, afirmou a diretora Márcia Cury. Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR