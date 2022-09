Idoso que sofreu acidente de moto na Beira-Rio morre no HSJB

O idoso, de 71 anos, que sofreu acidente de moto, na manhã desta quinta-feira, dia 22, não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Sebastião Guilherme da Cunha, teve a perna amputada no acidente ocorrido na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Niterói, próximo ao acesso aos bairros Jardim Primavera e Limoeiro.

Uma idosa de 65 anos, que estava com ele, também foi socorrida no HSJB. De acordo com a unidade, ela está lúcida e segue em observação. O motorista do carro também foi levado a um hospital particular. Não há informações sobre seu estado.