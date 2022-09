Pinheiral: homem morto a tiros usava tornozeleira eletrônica

Nelson Rocha dos Santos Júnior, de 34 anos, assassinado a tiros na noite de quarta-feira (21) no bairro Palmeiras, em Pinheiral, fazia o uso de tornozeleira eletrônica, segundo a Polícia Militar. Ainda não se sabe por qual crime Nelson respondia em liberdade.

De acordo com a PM, criminosos em um Jeep Renegade branco passaram atirando contra Nelson na Rua das Palmeiras. Ele morreu no local. Ao lado do corpo, a perícia recolheu várias cápsulas deflagradas.

A PM informou ainda que um Ford Ka branco chegou a ser atingido por um disparo de arma de fogo no vidro traseiro. O corpo de Nelson foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços, em Volta Redonda, e o caso foi registrado na delegacia da cidade.