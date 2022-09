Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares ocorreu na manhã desta quinta-feira, na Rua 1, na Baixada da Olaria, em Resende.

Segundo os agentes, foram três bandidos envolvidos que conseguiram fugir do cerco policial. No local foram apreendidos um rádio de comunicação, uma bateria do equipamento, um carregador de pistola calibre .40 e R$ 600 em espécie.

O material foi apresentado na Delegacia de Polícia, de Resende. Foto: Polícia Militar