Vereador Paulo Conrado doa à Biblioteca Livro de Salmos em Braile

O vereador Paulo Conrado entregou em mãos uma doação ao Secretário Municipal de Cultura – Anderson de Souza, na manhã desta quinta-feira (22 de setembro), trata-se de um exemplar do Livro de Salmos em braile para o acervo da Biblioteca de Volta Redonda- Raul de Leoni, que será disponibilizado ao público, garantindo aos deficientes visuais ter contato com parte da escritura sagrada para leitura, estudos e diversos trabalhos e pesquisas através de escrita e leitura tátil direcionada a deficientes visuais.

Paulo Conrado fez questão que essa entrega acontecesse no dia de hoje para homenagear por conta da passagem e comemoração dos 67 anos da Biblioteca. A Biblioteca Pública Municipal Raul de Leoni é uma biblioteca pública e municipal de Volta Redonda; seu acervo atual é de 20.000 títulos, entre romances, literatura infanto-juvenil, livros didáticos, periódicos, jornais e revistas, com previsão de ampliação; localizada no interior do Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, funciona de terça a sexta, de 8h às 18 horas e aos sábados, de 8h às 14h30min.

“Fiquei muito emocionado, já tinha em mente essa iniciativa, mas pensei como poderia disponibilizar o Livro em braile para alcançar a quem precisa e fazer algo especial para o município por se tratar de uma parte da escritura sagrada”- continua… “Eu já fui um frequentador da Biblioteca Municipal na minha época de estudante, quando por muito tempo funcionou na Rua José de Sá, bem pertinho da Câmara Municipal e na Ilha São João.”- declara o vereador Paulo Conrado.

O Braile é um sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas. Surgiu na França em 1825, sendo o seu criador o francês Louis Braille que ficou cego, aos três anos de idade vítima de um acidente seguido de oftalmia.