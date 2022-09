Avaliação é referente a 2021, ano que contou com aulas no sistema on-line, por conta da Covid-19, e a partir de setembro, híbrido

Volta Redonda conquistou o melhor IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em relação aos outros municípios da região Sul Fluminense. A avaliação envolveu todas as 43 unidades escolares de primeiro ao quinto ano. A prova foi aplicada em novembro de 2021, refletindo o aprendizado durante as aulas on-line e também do sistema de ensino híbrido na Rede Municipal, iniciado em setembro do ano passado.

O secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne, relaciona o resultado ao trabalho realizado com eficácia por meio da plataforma adotada para as aulas à distância. “E também ao empenho de toda a equipe da secretaria ao plano de retorno às aulas presenciais, em parceria com as escolas”, disse.

De acordo com a diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho, o IDEB é um instrumento de avaliação da Educação Básica criado pelo Governo Federal em 2007, e de suma importância para a Educação.

“O índice tanto nos ajuda a enxergar o sucesso, como também o que precisamos alcançar e é a partir desses dados, que podemos traçar metas de qualidade educacional para nossos alunos”, afirmou, acrescentando que “os dados também nos indicam o caminho que devemos percorrer para uma educação pública de excelência”.

“Vimos que a última prova aplicada foi um desafio muito grande para os gestores das escolas, pois aconteceu durante a pandemia e, mesmo com grandes dificuldades, conseguimos atingir bons resultados. E todos os envolvidos tiveram um papel importante para essa realização. A educação pública se faz com o envolvimento de toda a comunidade e, hoje, colhemos o fruto desse trabalho. Embora haja muito ainda a fazer pelos nossos alunos, principalmente no resgate da aprendizagem após a pandemia”, concluiu a pedagoga.