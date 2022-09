O motorista de um veículo Renault/Sandero, que seguia no sentido Itamonte (MG), colidiu lateralmente contra uma carreta carregada com sal que descia a serra no sentido Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Emergência (Sérgio Henrique Grégori), em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta não ficou ferido.

A PRF informou ainda que no local havia muita neblina e a pista estava molhada.