PF apreende drogas na Dutra em Piraí

Um carregamento de maconha foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (23), pela Polícia Federal, na Via Dutra, em Piraí. A droga – cujo total ainda não havia sido contabilizado até o momento desta publicação – estava escondida na carroceria de uma carreta que seguia para a cidade do Rio de Janeiro.

O motorista do veículo, de 50 anos, foi preso em flagrante. A droga foi descoberta com o auxílio de dois cães farejadores da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da PF.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Superintendência de Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. (Foto: Polícia Federal)