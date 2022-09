Trecho com mais de 30 quilômetros com nova iluminação cruza 10 bairros e melhora condições para motoristas que moram e que passam pela cidade

O projeto de iluminar toda a cidade de Volta Redonda com 27 mil lâmpadas de LED – iniciado pela prefeitura e continuado pelo Governo do Estado com o Plano de Mobilidade Urbana – vai se tornando cada vez mais visível para quem mora e passa pelo município. Dentro dos pontos já atendidos com mais de 6 mil novos pontos de luz na cidade, um importante corredor viário com mais de 30 quilômetros e que cruza 10 bairros já conta com a nova tecnologia que, além de proporcionar maior luminosidade, aumenta a sensação de segurança e permite economia aos cofres públicos.

Os motoristas que vêm de Santa Rita do Zarur, ao norte do município, pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, e seguem em direção à região central, já notam a via mais iluminada. Recentemente as equipes que atuam na troca das lâmpadas concluíram a substituição dos modelos amarelos (vapor de sódio) pelos de LED ao longo da avenida, passando pelos bairros Santa Cruz, Voldac e Niterói.

“Inclusive quem vem de Barra do Piraí e acessa Volta Redonda pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, próximo ao trevo do bairro Voldac, também está sendo beneficiado, principalmente os motoristas que necessitam circular à noite, porque a via ficou bem melhor para se trafegar nesse período”, explicou o engenheiro Sebastião Leite, que coordena o projeto de eficiência energética de Volta Redonda.

O trajeto com a nova tecnologia segue do Niterói, pela Ponte Pequetito Amorim, continua pela Avenida Paulo de Frontin, que cruza o bairro Aterrado, segue pelas ruas Neme Felipe, 537 e 552 (bairro Jardim Paraíba), acessando o Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga o Aterrado ao Centro.

Ao chegar à Rodovia Lúcio Meira, na altura da região Central da cidade, o motorista conta com mais luminosidade em toda a extensão da rodovia e na continuidade pela Via Sérgio Braga, passando pela Vila Santa Cecília, Conforto e chegando ao bairro Ponte Alta. Desse ponto, a nova iluminação de LED avança até o limite de Volta Redonda com Barra Mansa, nas proximidades do Vila Elmira, bairro do município vizinho.

“Com a parceria do Governo do Estado, estamos conseguindo levar mais luminosidade a vários bairros, desde os mais distantes da região central, como Santa Rita do Zarur, até os centros comerciais, como a Vila Santa Cecília. E vamos continuar avançando para que toda a cidade seja beneficiada”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

