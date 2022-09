Um princípio de incêndio ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, em um transformador que fica na garagem da CEF (Caixa Econômica Federal), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local. Os bombeiros socorreram pessoas que ficaram presas no elevador do Edifício Mollica.

Faltou energia no Sider Shopping e a sessão do cinema das 17 horas foi cancelada. A pane foi resolvida e a energia voltou por volta das 18 horas.