Bolsonarista agride jovem com um pedaço de pau em Angra dos Reis

A Polícia Civil de Angra dos Reis registrou como lesão corporal um caso de agressão ocorrido na sexta-feira (23), no Centro de Angra dos Reis, onde uma jovem de 19 anos, identificada como Estefane de Oliveira Laudano foi agredida por um homem com uma paulada na cabeça, depois de um desentendimento dentro de um bar por ela ter feito críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A vítima levou sete pontos e está internada no Hospital Municipal da Japuíba.

De acordo com o jornal Extra, os envolvidos estavam dentro de um bar, onde outro cliente do estabelecimento, ao ouvir os comentários, saiu em defesa do candidato à reeleição e deu início a uma discussão. Ele acabou sendo expulso pela proprietária do bar, mas retornou em seguida com o pedaço de pau, atingindo a cabeça da jovem.

Ao jornal carioca, Esther de Oliveira Laudano, de 24 anos, irmã de Estefane, disse que o agressor se incomodou com a conversa e se exaltou.

“Estávamos conversando e eu vi o status de um amigo numa rede social, que dizia: “Minha bandeira é verde e amarela”. Embaixo, menor, completava com um “mas meu voto é 13”. Só que na hora eu não notei, então comentei com a minha irmã, brincando: “Ué, gente, ele vota no Bolsonaro? Não tenho amigo bolsonarista não. Nesse momento, esse homem, que eu nunca vi na vida, já se intrometeu dizendo que era Bolsonaro, perguntando qual era o problema. Respondi que nenhum, que ele estava no direito, mas que ninguém havia falado com ele”.

Ainda de acordo com Esther, o homem insistiu nas ofensas, aos gritos, até que a dona do bar pediu para que ele se retirasse. “Ele me chamou de ‘maria-homem’ e disse que era ‘gente que nem a gente que vota no Lula’. Depois, foi embora, mas não demorou para voltar com esse pedaço de madeira. Começou a berrar que, ‘se eu era homem, então iria apanhar que nem homem’. Eu parei na frente dele e falei: ‘Então bate’”.

Também de acordo com Esther, Estefane teria entrado no meio da discussão, tentando afastar o agressor, mas ele revidou e ela acabou atingida pela quina do pedaço de pau, provocando o corte em sua cabeça.

Estefane foi levada no colo de um amigo, inicialmente, para a Santa Casa de Angra do Reis, a poucos metros do local do incidente. Depois que a irmã foi socorrida, Esther conseguiu localizar dois policiais militares, que localizaram o agressor numa rua próxima, ainda com sangue de Estefane no rosto e nas mãos, após ser contido por moradores.

Também ao Extra, o delegado Vilson de Almeida, disse que o bolsonarista responderá em liberdade por se tratar de um crime de menor potencial. Esther e outras duas amigas que presenciaram a cena já prestaram depoimento, enquanto o agressor, que não teve a identidade divulgada, preferiu não dar declarações e permaneceu em silêncio.

“Por ora, ainda temos alguns pontos contraditórios, mas estamos apurando. Aparentemente, houve algumas declarações favoráveis ao candidato do PT, e ele teria reagido e discutido por conta dessa questão política, culminando na agressão”, disse Vilson.

A agressão foi mencionada, à noite, pelo deputado estadual Waldeck Carneiro em sua página numa rede social. Candidato este ano a uma vaga na Câmara dos Deputados, na publicação ele afirma que estava na cidade e que a jovem agredida faria parte de sua campanha. Na publicação, ele diz o que o agressor estaria preso por tentativa de homicídio. (Fotos: Reprodução)