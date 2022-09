Homem é baleado em Barra Mansa

Um homem, de 31 anos, deu entrada baleado na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, na madrugada deste sábado (24). No momento desta publicação, não havia informações sobre o local em que a tentativa de homicídio ocorreu.

A vítima foi atingida nas costas, no braço e em uma das mãos. O irmão da vítima, de 30 anos, também deu entrada na unidade médica com ferimentos no rosto, próximo ao olho esquerdo, porque teria se envolvido em uma briga para defender o homem baleado.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Caso cheguem novas informações, a notícia será atualizada.